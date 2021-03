Fuori Amadeus, il ritorno inatteso dell’amata coppia per Sanremo 2022

Iniziano le indiscrezioni sul prossimo festival di Sanremo: nel 2022 fuori Amadeus. Si attende il ritorno dell’amata coppia Rai.

Dopo essersi recentemente conclusa con la vittoria del gruppo rock dei Maneskin, l’ultima edizione del “Festival di Sanremo”, Pare che per quel che riguarda la sua squadra, capitanata dai due amati quanto discussi showman Amadeus e Rosario Fiorello, e dall’insolita ma gradita compagnia del calciatore svedese Zatlan Ibrahimovic, sia stato preso in causa un totalizzante cambio di rotta. A tornare con grande sorpresa sul palco dell’Ariston della successiva annata sarà con molta probabilità una coppia storica, almeno per quel che riguarda la Rai.

Sanremo 2022, fuori Amadeus: previsto il grande ritorno della coppia

Secondo alcune previsioni si tratterebbe del duo composto dalla carismatica conduttrice Mara Venier e dal cantautore italiano Renzo Arbore. Alle spalle infatti di questi due grandi protagonisti del piccolo schermo italiano vi è un lungo percorso. Un percorso talvolta portato avanti in compagnia dell’altro e gratificando in tal modo con la loro presenza i telespettatori.

I due però furono insieme non solo per quel che riguarda la loro carriera televisiva, ma anche nella vita privata suggellarono un patto d’amore che però vide il suo culmine nel 1997, per divenire poi con il passare degli anni una più che solida amicizia. Più volte in quel di “Domenica In“, il cantautore nativo di Foggia è stato ospitato da Mara nel suo salottino, ed altrettante volte hanno rivangato di comune accordo e spesso con grande ironia i trascorsi amorosi della loro gioventù.

Le indiscrezioni pubblicate quanto più recentemente su NuovoTv avrebbero infatti mantenuto la preferenza per tale coppia nel prossimo appuntamento sanremese. In attesa della conferma degli attuali organizzatori spuntano però anche altre personalità che potrebbero partecipare in futuro. Fra queste: Alessandro Cattelan, Milly Carlucci ed un forse ripiegherebbe sull’amatissimo Gerry Scotti.