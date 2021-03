Giulia De Lellis e l’outfit per la notte: la FOTO fa impazzire i suoi fans. L’influencer ha pubblicato uno scatto per mostrare il regalo della sua mamma

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web da oramai cinque anni. Era solo una ragazzina quando esordì a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che ti permette di trovare l’amore. Lei l’amore lo trovò con Andrea Damante, tronista veronese che si innamorò di lei al primo sguardo e che lo portò poi a sceglierla a maggio. Da lì cominciò la loro favola moderna, che ha fatto sognare milioni di telespettatori per diverso tempo, nonostante i numerosi tira e molla che ci sono stati nel corso degli anni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Purtroppo la loro storia è terminata, con grande dispiacere del loro pubblico che ha voluto molto bene ad entrambi in questi anni, ma Giulia si porta dietro tantissimo successo e soddisfazioni che riesce a collezionare ogni giorno. Quest’estate invece debutterà come conduttrice a Love Island, un’esperienza che sicuramente le darà modo di crescere nel mondo della televisione. La sua vita sentimentale prosegue pure a gonfie vele: dopo la rottura con Andrea Damante della scorsa estate, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Carlo Beretta, che ha conosciuto proprio mentre era in vacanza con il suo ex fidanzato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Su Instagram Giulia conta più di cinque milioni di followers che ogni giorno la seguono con passione e con tanta costanza.