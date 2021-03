Isola dei Famosi, clamoroso gesto di Elisa Isoardi prima di partire

Elisa Isoardi, fra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, svela un chiacchierato retroscena con un gesto clamoroso e dice: “Adesso volo da sola”

Elisa Isoardi è alle prese con la vita da naufraga. Ma prima di lasciare l’Italia e partire per l’Honduras, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Le sue dichiarazioni arrivano a un anno di distanza dalla clamorosa chiusura della trasmissione “La prova del cuoco” di Rai 1 e la sostituzione con “È sempre mezzogiorno”, show culinario condotto da Antonella Clerici.

La bella presentatrice di Cuneo si era rimessa in gioco partecipando a “Ballando con le stelle”. Ma anche dopo la fine del programma di Milly Carlucci, per lei alla Rai non c’erano progetti di conduzione in vista. Solo poche settimane fa il cambio di casacca: dopo quasi 20 anni nel servizio pubblico, Elisa è passata alla concorrenza. E l’Isola dei Famosi è solo il primo passo.

Isola 2021, clamoroso gesto di Elisa Isoardi prima di partire

Elisa ha finalmente deciso di vuotare il sacco e ha rivelato i motivi della sua scelta. “In 18 anni di Rai e 38 di vita ho avuto alti e bassi, ma ho affrontato tutto con il sorriso e con la fierezza di aver superato certe cose senza troppa pesantezza”. Per il ritorno in Italia si lavora già ad un progetto (per ora) top secret: “Adesso volo da sola – ha ribadito la conduttrice – e Mediaset è arrivata al momento giusto. Ho voglia di fare e di cambiare”.

Insomma, Elisa è pronta a ricominciare, partendo da Cologno Monzese. Sarà per lei il modo di allontanarsi dalle chiacchiere che di recente la vedevano antagonista anche delle amiche più care. Negli ultimi giorni di permanenza alla Rai, infatti, era circolata voce di alcuni dissapori con Caterina Balivo, che sarebbe stata scelta al posto di Elisa nella giuria del “Il cantante mascherato”. Voci messe subito a tacere con un selfie delle due conduttrici, che hanno riaffermato la loro grande intesa.

Adesso però Elisa è concentrata sull’obiettivo attuale: vincere l’Isola dei Famosi e conquistare il pubblico del reality mostrando la sua vera indole. Una vera avventura prima di tornare al suo grande amore: la televisione.