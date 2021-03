Ivanna Icardi un primo piano che incanta, il suo sguardo cattura-FOTO

La bella sorella di Mauro Icardi condivide una foto su instagram in cui appare bellissima con uno sguardo intenso e dolce

Ivanna Icardi stupenda in un primo piano su instagram, appoggia il viso tra le mani e fa uno sguardo dolce che incanta. La sorella del noto calciatore del Paris-Saint-Germain, appare come sempre bellissima e molto felice. La Icardi aveva partecipato al Grande Fratello Vip qualche edizione fa, e aveva parlato del pessimo rapporto con Wanda la moglie di suo fratello Mauro. Tra le due pare esserci astio, il motivo è che si frequenterebbero poco ma sicuramente sotto ci sono altri nodi che prima o poi verranno al pettine.

Ivanna Icardi e la novità che le ha cambiato la vita

Ci ricordiamo Ivanna bella ed espansiva al Grande Fratello Vip, ma sopratutto ce la ricordiamo single. Oggi invece è felicemente fidanzata e in attesa del suo primo figlio, sarà una femmina e si chiamerà Giorgia. Ha condiviso su Instagram le foto dell’ecografia insieme al futuro papà e sono una coppia bellissima. Lui si chiama Hugo Martin Sierra e ha un fisico da fotomodello. Fa il rappresentate per le società calcistiche, quindi la bella Ivanna è rimasta in ambito calcio. Ha partecipato ad un’altro reality la Icardi l’anno scorso, ma questa volta nella sua terra nativa, la Spagna.

Infatti è stata una concorrente della versione spagnola dell’Isola dei famosi, Supervivientes2020. Lei è decisamente la donna dei reality. Mentre la cognata Wanda, con la quale ha un rapporto difficile, preferisce stare dall’altra parte e cioè dal lato di opinionista o presentatrice. Infatti Wanda era stata scelta l’anno scorso da Alfonso Signorini per fare l’opinionista del Grande Fratello Vip. La sua performance non ha particolarmente lasciato il segno nel pubblico, forse solo i suoi outfit esagerati. Poi purtroppo con l’arrivo del covid è stata messa anche lei in “cassa integrazione”, per modo di dire.

Ha assaporato lo smart working comodamente dalla sua casa da sogno sul lago di Como. Si era mostrato in videochiamata anche il marito Mauro Icardi sotto richiesta di Alfonso Signorini. A quanto pare i rapporti con la sorella di Mauro non sono cambiati però, c’è ancora distanza e forse ci sarà sempre.