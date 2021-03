Jasmine Carrisi si è mostrata radiosa nell’ultimo scatto postato su Instagram. Look bianco e nero è radiosa.

Jasmine Carrisi si è mostrata bellissima nell’ultimo scatto postato su Instagram. Look bianco e nero, indossa un paio di jeans e una maglia corta che scopre l’ombelico. Sguardo misterioso, capelli raccolti è affascinante come non mai. Subito è tripudio di like e commenti da parte dei suoi 96 mila follower. Nel post la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha pubblicato poi altri scatti in cui condivide anche il dettaglio delle colorate sneaker indossate. Intanto nelle storie in evidenza ha parlato di nuovi progetti televisivi in arrivo.

Classe 2001, la ventenne si è distinta fin da subito per il temperamento forte e audace. Nata in provincia di Brindisi, segno gemelli, è la prima figlia della Lecciso e Albano. Da giovanissima ha intrapreso la carriera nello spettacolo. Dapprima sul grande schermo nella pellicola La Dama e l’Ermellino per poi passare alla scena musicale. Nel 2020 ha inciso il suo primo singolo intitolato Ego.

Jasmine Carrisi: tra musica, social e amori

Grande appassionata di musica, a soli 20 anni ha inciso un suo primo brano. Inoltre ha rivestito i panni di coach a The Voice Senior. Si tratta del format i cui protagonisti sono talenti over 60. La ragazza ha affiancato il padre nella trasmissione.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la ventenne è molto riservata. Tuttavia è stata protagonista di svariati gossip. In particolare alcune voci le hanno attribuito un flirt con Giovanni Antonacci, il figlio del noto cantante. Attualmente sembrerebbe essere legata a Alessandro Greco. Pare che la ragazza lo abbia già presentato alla famiglia.

Su Instragram ha condiviso alcuni scatti con il suo fidanzato. La coppia si è mostrata felice e spensierata.