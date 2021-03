Si accascia mentre gioca con gli amici: muore bambino di soli 10 anni

Un bambino di 10 anni è morto ieri sera a Luco dei Marsi, in provincia de L’Aquila, dopo essere stato colpito da un malore mentre giocava con gli amici.

Tragedia nella serata di ieri a Luco dei Marsi, in provincia de L’Aquila, dove un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato colpito da un improvviso malore. Il piccolo, stando a quanto ricostruito, si sarebbe accasciata al suolo mentre stava giocava a calcio insieme a degli amici in una piazzetta. Immediatamente soccorso dal personale medico, giunto sul posto, il piccolo è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

L’Aquila, si accascia mentre gioca con gli amici: bambino muore colpito da un malore

Un bambino di soli 10 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un malore improvviso. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 15 marzo, a Luco dei Marsi, comune in provincia de L’Aquila. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, il piccolo stava giocando a calcio in una piazzetta insieme ad altri amici, quando improvvisamente si è accasciato al suolo. I presenti hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

In pochi minuti, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al bambino e lo hanno trasportato presso l’ospedale di Avezzano. Qui, purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita, il piccolo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Pare, riporta Leggo, che la vittima soffrisse di problemi cardiaci.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la drammatica vicenda. Dai primi riscontri, pare che si sia trattato di una tragedia dovuta ad un malore fatale.

Abbiamo appreso con sgomento e dolore la notizia della morte del piccolo Allam Ouassime. In questa immane tragedia, che… Pubblicato da Marivera de Rosa su Lunedì 15 marzo 2021

La morte del bimbo ha sconvolto l’intero comune in provincia dell’Aquila e la comunità marocchina del quale il bimbo faceva parte. Il sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, sul proprio profilo Facebook ha rivolto un pensiero alla famiglia del bimbo esprimendo il proprio cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione comunale.