Laura Pausini ci insegna come veste una vera tosta: la giacca che indosserà agli Oscar 2021 è un must have per la prossima stagione.

Già vincitrice del Golden Globe, la cantante italiana Laura Pausini parteciperà agli Oscar 2021 con il singolo Io si nella categoria Best Original Song.

Laura Pausini ha raccontato come questa partecipazione avrà un forte impatto a livello emotivo: sarà un evento molto importante per la cultura italiana.

E per una simile occasione, la cantautrice 46enne non poteva non scegliere un degno look.

Dopo il rosso Valentino che l’ha vestita durante la cerimonia del Golden Globe e la lunga mantella di paillettes con cui ha calpestato il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021, Laura Pausini sceglie una giacca nera con piccole borchie.

Da sempre elegantissima, la moglie di Paolo Carta continua a contraddistinguersi con elementi nei suoi outfit che sottolineano un carattere deciso e da “vera tosta”.

Laura Pausini agli Oscar 2021: un’occasione di orgoglio italiano che la vedrà sfoggiare la giacca nera con borchie

Un messaggio che esprime tutta la sua gratitudine. Una simile nomination non può non commuovere. Laura Pausini posta uno scatto sul suo profilo ufficiale Instagram in cui dichiara di prendere parte, per rappresentare l’Italia, ad una delle più importanti cerimonie mondiali d’intrattenimento. Nel commento coglie anche l’occasione per ringraziare tutti i suoi collaboratori.

E’ in questo post che la vediamo sfoggiare la giacca Valentino, il prossimo must have della Primavera 2021.

Dal taglio a camicia, borchie sul colletto e bottoncini sul polsini, la giacca nera va a completare un outfit curato dallo stylist Andrea Mennella.

Camicia bianca in pizzo che lascia intravedere un top nero e pantaloni sportivi dalla tonalità crema, il risultato è un romanticismo che contrasta con la fermezza e la determinazione della giacca.

Per consigli d’abbinamento, la giacca nera Valentino aggiunge quel tocco casual chic ad ogni outfit ed è perfetta anche con t-shirt oversize e pantaloni a sigaretta. E’ una magnifica alternativa al classico blazer: toglie il sapore bon ton e lo sostituisce con un messaggio grintoso.

Insomma, il look della Pausini per gli Oscar 2021 è la perfetta sintesi degli aspetti del suo carattere e un’aggiunta alle tendenze moda Primavera 2021.