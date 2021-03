Màkari, anticipazioni martedì 16 marzo: rancori tra vecchi amici

Màkari, anticipazioni 16 marzo: Saverio trova lavoro come guida per tour enogastronomici, ma un omicidio lo riporta sui suoi passi.

Grande successo per la nuova fiction Màkari, che in una sola serata ha raggiunto oltre 6 milioni di telespettatori di share. La serie, tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, narra le avventure dell’e giornalista d’inchiesta Saverio Lamanna. Dopo essere stato licenziato dal suo ruolo di ufficio stampa al ministero degli Interni, Lamanna (interpretato da Claudio Gioè) torna a Macari, in Sicilia, e si stabilisce nella vecchia casa-vacanze dei genitori. Qui incontra Peppe Piccionello, una vecchia conoscenza dallo spiccato senso dell’umorismo, e si innamora di Suleima, una giovane cameriera per la quale prova fin da subito una fortissima attrazione.

Màkari, anticipazioni 16 marzo: La regola dello svantaggio

Dalle anticipazioni della seconda puntata di Màkari (Le regole dello svantaggio) scopriamo che Saverio Lamanna cercherà di mettere la testa apposto e trovare un lavoro che gli permetta di sostentarsi. Il giornalista, che ha da poco riscoperto il grande amore per la scrittura, troverà lavoro come guida di tour enogastronomici sul pulmino guidato dall’amico Piccionello. Durante uno dei turni di lavoro si imbatterà in una comitiva da amici tra i quali tuttavia non scorre buon sangue. Quando uno di loro verrà trovato morto, Saverio non avrà dubbi: si tratta di un omicidio e tocca a lui svelare l’identità del colpevole.

La prossima puntata di Màkari andrà in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1. Continuate a seguirci per non perdervi le anticipazioni dei prossimi episodi.