Malena Nazionale sul pavimento, tacchi vertiginosi e outfit estremo – FOTO

Malena Nazionale sul pavimento è davvero una bomba: mini dress rosso e quei tacchi altamente seducenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Prossima al milione di followers, Malena Nazionale è – come la stessa si definisce – una portatrice sana di felicità. In effetti, basta guardare le foto per capire quanto sia veritiera questa definizione. Malena ama stuzzicare e giocare con i fans, proponendo diversi quesiti con l’impegno di premiare quelli che di volta in volta la colpiscono particolarmente.

Nell’ultimo post appare sul pavimento e indossa un mini dress rosso che mette in risalto le curve pericolose di Malena. L‘apertura di gambe inoltre, rischia di provocare l’infarto a chi la guardi, ecco perché saggiamente ha posto la mano per tentare di coprire. Ma la fantasia che crea la foto è tanta.

ROSSO DI SERA…Continua tu la frase e Scrivimelo qui sotto 👇🏻👇🏻👇🏻 Seguo i 3 profili con le risposte più carine 🔥🔥 ovviamente, le risposte sono le più disparate; da quelle prevedibili a quelle che magari riescono a strappare un sorriso. Tutti alla conquista della conturbante Malena.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, solo per gli stivali vale la pena guardarla. E il dettaglio bollente? – FOTO

Malena Nazionale, coniglietta illegale

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, minigonna da urlo a bordo campo, difficile non guardare li.. – FOTO

Le storie che quotidianamente pubblica Malena sono sempre al alto impatto perché ne immortalano la bellezza e la forte carica erotica che trasmette. Certamente, alcune foto possono sembrare più esplicite ma sempre corredate da un pizzico di ironia.

Qualche ore fa infatti ha postato tra le storie di Instagram una versione coniglietta alquanto singolare, ma in perfetto stile Malena: di spalle e col fondoschiena in primo piano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Il fatto che indossi solo dei collant neri molto leggeri – quindi trasparenti – e perizoma nero molto sottile, rendono la visione ancora più bollente.