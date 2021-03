Maria De Filippi, Mediaset sospende le sue trasmissioni: il motivo

I programmi di Maria De Filippi amatissimi dai telespettatori italiani, Uomini e Donne e Amici, verranno sospesi per un motivo importante.

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate dagli italiani. I suoi programmi registrano sempre ottimi ascolti: Uomini e Donne, ad esempio, è una trasmissione che va in onda addirittura dal 1996 (dal 2001 il format del programma è diventato quello che conosciamo oggi). I fan della nativa di Milano attendono con trepidazione il giovedì: in questo particolare giorno della settimana, oltre al talk show del primo pomeriggio, viene trasmesso anche ‘Amici’.

Il prossimo giovedì, tuttavia, su Mediaset non ci sarà nessun programma della De Filippi. Attenzione però: non c’entra nulla la questione querela. La Fascino Pgt – società di produzione televisiva della 59enne- ha deciso di querelare Pietro Delle Piane: il cosentino ha dichiarato ai microfoni della D’Urso di aver recitato a ‘Temptation Island’, sollevando ovviamente un polverone. Il motivo per cui i programmi della De Filippi non saranno trasmessi il prossimo 18 marzo è alquanto nobile.

Maria De Filippi, nessuno dei suoi programmi in onda giovedì: il motivo

Giovedì 18 marzo 2021 non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi. Sia ‘Uomini e Donne’ che ‘Amici’ saranno sospesi per quella giornata. Il motivo è alquanto nobile: dopodomani sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. In questa data verranno commemorati coloro che non sono riusciti a superare l’infezione da coronavirus, morendo.

E’ stata scelta questa data perché appena un anno fa furono registrate alcune immagini che fecero velocemente il giro del web. Lo scorso 18 marzo, infatti, camion militari trasportarono decine di bare al di fuori di Bergamo perché nel cimitero non c’era più posto.

Secondo quanto riferito da Davide Maggio, le trasmissioni della conduttrice milanese sono già registrate e quindi non sarebbe possibile mandarle in onda inserendo il ricordo alle vittime del Covid.