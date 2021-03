Maria Teresa Ruta: “Tommaso Zorzi mi ha dato della falsa. Gli auguro di…”

Maria Teresa Ruta. La conduttrice tv, reduce dall’ avventura del reality Grande Fratello Vip, scopre cosa ha detto Tommaso Zorzi di lei durante la gara

Maria Teresa Ruta ha fatto una prova da manuale durante la competizione nel reality Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia fin dalla primissima puntata dell’edizione che si è conclusa recentemente, è rimasta in gara quasi fino alla fine. Purtroppo è stata eliminata il 12 Febbraio scorso, mancando per pochissimo le battute finali.

E’ apparsa sempre molto pacata, genuina, simpatica; a volte si è anche lasciata andare a racconti hot che hanno sconvolto il pubblico, come se non ci fossero telecamere a riprenderla 24 ore su 24. (Per saperne di più, consultate il link in basso).

A distanza di due settimane dalla conclusione dei giochi, sono venuti a galla gli altarini; i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno potuto guardare le registrazioni e scoprire cosa gli altri concorrenti dicessero sul loro conto alle loro spalle e osservare strategie e atteggiamenti. Maria Teresa Ruta ha avuto un’amara sorpresa ascoltando le parole del vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Cosa ha detto della presentatrice ed ex giornalista sportiva?

Maria Teresa Ruta. Le parole pesanti di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha apostrofato malamente alcune delle sue ex compagne d’avventura durante il reality Grande Fratello Vip. In particolare si è scagliato contro Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Quest’ultima è stata definita falsissima.

La risposta della conduttrice non è tardata ad arrivare: “Tommaso è una persona ironica ma, quando vuole, sa essere anche molto pungente. Durante la gara l’ho rimproverato perché non mi ha avvertita di avermi nominata. Penso ci sia rimasto male per questo”. Questa è la spiegazione diplomatica che Maria Teresa Ruta ha dato alle accuse che le sono state mosse. Ha proseguito: “Credo siano cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per fare un lavoro insieme ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo ‘Ci siamo capiti o non ci siamo capiti’.”

Riguardo alla descrizione come ‘falsissima’, la Ruta sceglie sapientemente le parole da dire su Zorzi: “Non lo pensa seriamente che io sia falsissima, è un suo modo ironico di decifrarmi, è impossibile che pensi che io sia falsa”. Sta di fatto che dopo la fine del reality non si sono più tenuti in contatto. Con chi ha mantenuto i rapporti? “Ho sentito Giulia e Carlotta. Ci scriviamo. Domenica ho visto Stefania.”