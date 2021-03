Matilde Brandi stivali e jeans è una bomba: corpo maestoso e lato A pazzesco – FOTO

Matilde Brandi con una semplice foto pubblicata sui social è riuscita a far impazzire migliaia di fan adoranti

Matilde Brandi è uno di quei personaggi che può vantare una bellezza e un fascino davvero fuori dal comune. La famosa ballerina infatti sembra davvero non aver bisogno di affidarsi a spacchi vertiginosi e pose plastiche per accendere le fantasie dei suoi fan. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram le è bastato ad esempio farsi ritrarre in jeans e t-shirt bianca per fare immediatamente il pieno di reazioni. Dopo pochi secondi dalla sua condivisione la foto in cui Matilde è immortalata all’interno di un grande ed elegante salone è riuscita a conquistare centinaia di cuoricini e commenti a dir poco emozionanti. La showgirl infatti è riuscita per l’ennesima volta a rubare il cuore dei propri fan mostrandosi in tutta la sua sensuale semplicità. Un vero schiaffo per chi invece è costretta ad inventarsi chissà quali situazioni per attirare l’attenzione mentre a Matilde è bastato farsi scattare una foto durante una tranquilla giornata di relax.

La vita privata di Matilde Brandi

La vita privata di Matilde Brandi, fin dai suoi esordi, ha suscitato sempre l’interesse del pubblico e dei settimanali di gossip senza che in realtà ce ne fosse molto motivo. Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano la ballerina è stata legata per anni al commercialista Marco Costantini. Con il compagno ha condiviso anche la gioia di ben 2 figlie, le gemelle Aurora e Sofia che oggi hanno 14 anni. Purtroppo però, come lei stessa ha dichiarato in recenti interviste, la sua vita sentimentale non attraversa un periodo rosa. A quanto pare infatti la lunga storia d’amore con Costantini è finita improvvisamente qualche mese fa.

Un dolore che ha gettato Matilde in un grande sconforto anche per le modalità in cui si è presentata la rottura. Pare infatti che il compagno le abbia comunicato la rottura attraverso un semplice messaggio ,in cui lei stessa l’ha incalzato per conoscere i suoi reali sentimenti, per poi sparire letteralmente. Data la situazione sembrerebbe chiaro e scontato che la possibilità di un ritorno di fiamma fra i due risulta estremamente improbabile.