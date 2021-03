Soleil Stasi a Mattino 5 contro Maddaloni: la verità sulla sua vittoria all’Isola

È iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Nel corso della serata il ritorno dell’ultimo vincitore, Marco Maddaloni: contro di lui si scaglia Soleil Stasi a Mattino 5

Debutto all’Isola dei Famosi per Ilary Blasi che porta una ventata di aria fresca con la sua conduzione e l’ottima chimica con gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. I naufraghi, divisi in due gruppi, sono approdati in Honduras dove ad attendergli c’era l’inviato Massimiliano Rosolino. In una parte diversa dell’isola invece Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo si dovranno guadagnare un posto tra i concorrenti ufficiali. Un compito complicato poiché i due non sembrano particolarmente dotati di spirito di sopravvivenza. In loro aiuto è arrivato quindi il vincitore della scorsa edizione, Marco Maddaloni. A questo proposito, ospite a Mattino 5, l’influencer Soleil Stasi si è scagliata proprio contro di lui.

Il commento di Soleil alla presenza di Marco: “Non faceva nulla”

Nel segmento dedicato al reality andato in onda a Mattino 5 tra gli ospiti in studio presente anche Soleil Stasi, influencer ed ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Federica Panicucci e i suoi opinionisti hanno fatto riferimento proprio al vincitore Marco Maddaloni, commentando quanto i due aspiranti naufraghi abbiano bisogno del suo aiuto per imparare, essendo lui stato capace di vincere il programma.

Ascoltando gli elogi rivolti al judoka è intervenuta proprio Soleil con una frecciatina rivolta a quest’ultimo. “Maddaloni è proprio perfetto per quell’isola” -ironizza- “perché nonostante lui abbia vinto era l’unico che non cucinava, non pescava, non ha mai montato una capanna, non ha mai vinto una prova, non ha mai fatto nulla“. In modo sarcastico la giovane ha voluto sottolineare come invece sia riuscito a vincere per furbizia. “Non necessariamente serve il braccio, la forza, per superare l’isola” -ha sottolineato- “si può fare anche strategicamente, come ha dimostrato lui“.

Tra i due continua a non esserci una particolare simpatia e il commento di Soleil ne è l’ennesima prova. Riuscirà Marco a istruire Fariba e Ubaldo su come fare a essere perfetti concorrenti dell’Isola? La risposta nelle prossime puntate.