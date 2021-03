Meghan Markle, dopo l’intervista arriva la risposta inaspettata

Dopo l’intervista rilasciata da Meghan Markle e il principe Harry a Oprah Winfrey, sono varie le polemiche, tra queste c’è una risposta shock

L’intervista di Meghan Markle e il principe Harry ha lasciato tutti senza parole, non solo se ne parla in Inghilterra ma in qualsiasi parte del mondo: dagli Stati Uniti all’Italia. Ogni Nazione ha un’opinione diversa al riguardo, c’è chi è dalla parte della giovane coppia e chi invece non crede ad una sola parola di quello che è stato rivelato. Tra questi Piers Morgan, ex conduttore del Good Morning Britain che ha dichiarato apertamente di non reputare vera la versione della duchessa di Sussex. In particolare lui fa riferimento al tema del suicidio pensando che una persona ricca e apparentemente felice non avrebbe nessun motivo di essere depressa o pensare di togliersi la vita. Dopo la sua opinione, spunta su Twitter una risposta inaspettata.

Meghan Markle: da chi arriva la risposta?

A tenere banco alla rivelazione dell’ex conduttore di Good morning Britain, è stata Eluned Anderson che dopo aver letto quel commento ha subito postato su Twitter una risposta che ha lasciato di stucco tutto il web. “Ho tentato il suicidio 5 giorni dopo che questa foto è stata scattata” ha scritto la ragazza sotto ad una sua foto con addosso un elegante vestito rosso e una faccia solare. Non è la prima volta che la giovane ha pensato di suicidarsi, è successo anche quando aveva solo tredici anni. “Era un periodo difficile – continua il post – le cose sono peggiorate ad Ottobre dello scorso anno. Ricevevo messaggi orrendi su Twitter: mi dicevano che sarebbe stato meglio se fossi morta”. Un uomo infatti la tartassava affermando di volerla violentare. “Ho dovuto imparare ad indossare una maschera, perché cosa si può fare? – continua la sua storia – Dovevo sorridere, indossare vestiti carini e truccarmi: l’alternativa era la depressione e fingere di non esistere”.

Dopo il suo tweet, molti utenti hanno lasciato un messaggio di sostegno e supporto. Ognuno ha una storia da raccontare, anche quando apparentemente sembra che tutto giri nel verso giusto.