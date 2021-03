Melissa Satta esce finalmente allo scoperto con il nuovo fidanzato in effusioni romantiche ritratte dal settimanale OGGI

Melissa Satta al centro dell’attenzione delle cronache rose dalla fine della relazione con l’ex marito Kevin Prince Boateng, è finalmente uscita allo scoperto con il nuovo amore. Solo il mese scorso era stata travolta dal gossip su una presunta relazione con il ballerino Stefano De Martino, prontamente smentita con forza dalla showgirl.

Ma già a dicembre uno “scoop”, rivelatosi poi falso, la voleva vicino a un imprenditore milanese, Matteo Rivetti. L’ex velina si era dichiarata single e indignata per quanto divulgato, per il disagio che si è venuto a creare, soprattutto per il diretto interessato che è un uomo sposato e con figli. Ma si era trattato di uno scambio di persona…

Melissa Satta alla luce del sole con la nuova fiamma

Il nuovo amore di Melissa Satta porta il nome di Mattia Rivetti, ed è il cugino del malcapitato nel gossip. Imprenditore dell’azienda di famiglia dei Rivetti, la Stone Island, venduta in due tranche tra dicembre e febbraio al gruppo Moncler, per un totale di oltre un miliardo di euro. Il nuovo fidanzato della showgirl deteneva il 19,9% delle azioni, cifra che fa ben comprendere il patrimonio del giovane rampollo.

Melissa Satta aveva rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista a Verissimo, in cui confessava il dolore per la recente rottura con l’ex marito, difficile da elaborare. Ma si era dichiarata pronta a rinascere e a ripartire da se stessa, guardando al futuro.

Ha finalmente deciso di rendere pubblica la scelta di condividerlo con l’imprenditore milanese, proprio in una giornata trascorsa insieme nel capoluogo lombardo.

Entrambi contenti e innamorati, si lasciano andare ad effusioni alla luce del sole, ritratte dal settimanale OGGI. Baci, abbracci, sorrisi e coccole per la novella coppia, ma soprattutto tanta felicità.