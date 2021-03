Melissa Satta, il poker di FOTO illegale in “red zone mood”

Melissa Satta in versione “red zone mood” ha pubblicato sui social una serie di foto che fanno impazzire i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram da Melissa Satta dovrebbero essere considerati illegali tanto sono pericolosi per i cuori dei fan. La bella showgirl infatti ha condiviso un poker di foto nelle quali si mostra alle prese con la modalità “red zone mood“, legato ovviamente alla zona rossa. Con il suo fascino c’è da scommetterci che sono migliaia le persone che accetterebbero volentieri un severo lockdown con la promessa di poterlo trascorrere con Melissa. Aspettando che le restrizioni imposte alla regione Lombardia, nonché in gran parte dell’Italia, possano finalmente essere messe alle spalle la Satta ha deciso di allietare i suoi follower con delle preziose immagini. Un modo questo pensato dalla modella non soltanto utile per affrontare questo difficile momento ma anche per mantenere costante e intatto il suo rapporto con i fan. Missione riuscita perfettamente stando alle tantissime reazioni conquistate da questi scatti.

Le foto di Melissa Satta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Per le foto pubblicate da Melissa Satta nella modalità “zona rossa” si può ammirare la modella seduta su una sedia da ufficio. A toccare il cuore è la sua espressione quasi annoiata che è comune a tantissime persone che in questi mesi sono costretti a casa. Melissa si regala all’obiettivo in diverse posizioni tutte accomunate dalla grande carica erotica che già solo il suo sguardo riesce a regalare. L’outfit scelto in realtà non è quello tipico di chi si appresta ad affrontare un pomeriggio casalingo. In queste foto infatti Melissa indossa un paio di shorts di jeans a cui ha abbinato un lungo e morbido maglione leopardato. Il tocco di classe però è rappresentato dagli alti stivali di pelle verde che le fasciano le meravigliose gambe tornite fin sopra il ginocchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Il trucco è curato nei dettagli per riuscire a mettere sapientemente in risalto non solo le sensuali labbra carnose ma anche la profondità del suo sguardo. Il suo è sicuramente un modo insolito per affrontare le restrizioni che la zona rossa lombarda comporta ma la sua bellezza riesce a dare quasi speranza.