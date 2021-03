Michele Obama reagisce all’intervista di Meghan e Henry. Dispiaciuta

Michelle Obama ha commentato le recenti vicende che hanno visto protagonisti Meghan e Henry. L’ex first lady è amica della Markle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Henry e Meghan sono sulla bocca di tutti. Anche Michelle Obama ha commentato i fatti che hanno visto protagonista la coppia. In particolare la bomba esplosiva è stata sganciato con l’intervista di Henry e la moglie ai microfoni di Oprah Winfrey. Durante l’intervento i due hanno accusato la famiglia reale di discriminazioni razziali. Il pubblico si è spaccato in due. C’è chi difende i coniugi chi li accusa di aver raccontato una versione dei fatti non veritiera.

Tra le voci del coro spicca anche quella dell’ex first lady americana. In particolare Michelle Obama, nell’ambito del programma Access Hollywood, ha commentato: “Quando penso a quello che stanno passando, penso all’importanza della famiglia. Mi auguro che un giorno venga il tempo del perdono, dell’amore, dei chiarimenti. Perché non c’è niente di più importante della famiglia.”

LEGGI ANCHE > Meghan Markle, dopo l’intervista arriva la risposta inaspettata

Meghan e Michelle Obama: da anni unite dall’amicizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Obama (@michelleobama)

LEGGI ANCHE > Meghan Markle e Harry, finisce intervista e accade impensabile

Meghan e Michelle Obama sono amiche da tempo. Le due si sono conosciute nel 2018. A dicembre di quell’anno l’ex first lady si recò al Royal Festival Hall di Londra per presentare il suo libro autobiografico. La moglie di Heny in incognito seguì l’evento. Incinta di Archie, dieto le quinte della manifestazione si presentò a Michelle. Da allora tra le due è nato un rapporto di amicizia. In seguito all’addio della coppia alla famiglia reale, il primo impegno di Meghan è stato proprio al fianco della moglie di Obama. Le due donne hanno trattato il tema della parità di genere durante un incontro virtuale. Si trattava della “Girl Up Global Leadership Summit”.

Oltre a Michelle sono tantissimi i personaggi che si sono espressi dopo le pesanti accuse della coppia alla famiglia reale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

In particolare la sorellastra di Meghan, Samantha Markle, sembrerebbe aver attaccato l’ex attrice e appellato il ricorso di un terapeuta per la coppia. Stessa linea da parte del fratello Thomas. Ospite a Live non è la D’Urso, si è scagliata contro Meghan.