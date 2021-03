Michelle Hunziker abbraccia un amico speciale: dolcezza infinita – FOTO

Michelle Hunziker ha postato una serie di scatti in cui è radiosa e felice come non mai. Al suo fianco un amico speciale.

Michelle Hunziker felice e sorridente. Così è apparsa nella serie di scatti postati su Instagram. Al suo fianco un amico speciale a quattro zampe. Si tratta di un bellissimo cane.

“Mai chiedere una foto con il cane di Luca Duke.. non si ferma mai!”, la didascalia al post pubblicata dalla presentatrice. Si tratta del cane di Luca Oldani, suo social media manager. Nelle foto la showgirl svizzera abbraccia il dolce cane. Intenta a farlo giocare con un pupazzino si mostra tenera e radiosa.

Subito è pioggia di like sotto il post. “Meravigliosi”, il commento che si ripete. Michelle è attivissima sui social. Su Instagram sono 4,8 milioni i follower che seguono ogni giorno la conduttrice. Sovente la Hunziker pubblica scatti in cui è bellissima. Tra foto di servizi fotografici e momenti al fianco della famiglia, il feed della showgirl è coinvolgente. Michelle usa i social come una sorta di diario personale. In ogni contenuto mostra il suo fascino e la sua ironia.

Michelle Hunziker: ironico video sulla DAD va virale

44 anni, la bellezza di Michelle Hunziker è intramontabile. Nonostante le tre gravidanze, la showgirl svizzera sfoggia un fisico mozzafiato. In questi giorni ha catturato l’attenzione dei fan con un video postato su Instagram dedicato al tema della didattica a distanza.

Le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, a causa delle restrizioni vigenti, come molti bambini, sono costrette a seguire le lezioni in DAD. Michelle sdrammatizza nelle immagini una mattinata tipo trascorsa con le figlie che seguono la scuola da casa. Tra collegamenti non funzionanti, password smarrite, il tutto accompagnato dagli impegni lavorativi.

Il video ha riscosso subito molto successo. Uno spaccato ironico di quello che sta succedendo in molte famiglie. Numerosissimi i commenti da parte dei follower.