Mikaela Neaze Silva, labbra che parlano e due gambe che stregano, ipnotica – FOTO

Mikaela Neaze Silva, dalla Russia con furore. Con l’ultimo scatto postato su Instagram, la velina rende la temperatura bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

La velina bionda di Striscia la Notizia continua a regalare ai followers di Instagram degli scatti mozzafiato. Sul bancone del noto tg, ormai da qualche anno, Mikaela Neaze Silva fa coppia fissa con Shaila Gatta, la ballerina lanciata dal talent show di Amici. Le due, una più bella dell’altra, si esibiscono per il pubblico con degli stacchetti da urlo, in cui all’abilità nella danza si unisce senza dubbio il fascino dei loro corpi. La velina bionda, che vanta di un seguito social pari a 156mila followers, è un concentrato di sensualità e bellezza: l’ultimo scatto pubblicato, del resto, mette in risalto ogni sua sfaccettatura.

LEGGI ANCHE —> Elodie balla e mostra tutti i suoi lati positivi: è una bomba d’eros – FOTO

Mikaela Neaze Silva, la tutina fa il record di likes: gambe favolose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

LEGGI ANCHE —> Mikaela Neaze Silva, come muove i fianchi lei…il balletto è da urlo! – VIDEO

“From Russia with Love“, scrive Mikaela Neaze Silva nella didascalia dell’ultimo scatto di Instagram. La ballerina, con la Russia, ha un legame decisamente particolare: la velina bionda è infatti nata a Mosca, ma si è trasferita a Genova, più precisamente a Camogli, a soli 6 anni. Nonostante ciò, il filo che la unisce alla propria terra d’origine sembra ancora ben saldo.

Nella foto, la Silva mostra una silhouette spaziale, valorizzata dalla tutina rosa che le lascia le gambe scoperte. Prima manda un bacio ai suoi followers, poi sfoggia per loro il suo miglior sorriso: in ogni versione, Mikaela è splendida e i fan non potrebbero non farle i complimenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

“Sei uno spettacolo“, “Sorriso illegale“, commentano i suoi ammiratori, che si precipitano a cliccare like. Lo scatto, allo stato attuale, ha raccolto oltre 4mila “cuoricini”.