Le cause della morte di Marwa, rimangono al momento incerte. La sorella minore: “Prima di perdere i sensi sembrava sapesse che stava per morire”.

Una morte inaspettata che la famiglia non riesce a spiegarsi. La morte della giovane 14enne Marwa El Ankoud, durante la notte, rimane al momento avvolta nel mistero. Non si da pace la sorellina minore di Marwa che ha perso un pezzo fondamentale della sua vita, la sorella maggiore. La ragazza è morta nella sua abitazione di Possagno, in provincia di Treviso. La sorellina, durante la notte si è accorta che Marwa non respirava più e ha subito chiamato i genitori. Inutili i soccorsi del 118 che hanno cercato di rianimarla ma per lei non c’è stato nulla da fare. La giovane era morta già prima dell’arrivo dei medici.

Rimangono al momento incerte le cause della morte di Marwa. Sarà l’autopsia a chiarire il motivo del decesso

E’ disperata la sorellina di Marwa e confessa che inizialmente aveva pensato a una crisi d’asma, tanto che era andata a prendere le sue medicine. Ma questa volta era diverso. Sono ancora incerte le cause della morte della 14enne, ma sarà l’autopsia a chiarire il motivo del decesso. La ragazza aveva problemi d’asma e potrebbe essere questa la causa del decesso, provocando un problema cardiaco. Marwa però aveva un sogno, – ha raccontato la mamma, con gli occhi gonfi e pieni di lacrime – voleva diventare cuoca e frequentava la scuola alberghiera. Una famiglia umile ma unita che si manteneva con il lavoro di Nadia che faceva l’operaia in una fabbrica di scarpe, il marito invece disoccupato da diverso tempo svolge saltuariamente qualche lavoro.

Troppo forte il dolore per mamma Nadia che è sicura che la sua piccola Marwa non sia morta per il suo problema d’asma ma per una disfunzione cardiaca. Poi la terribile rivelazione da parte della sorella: “Quando ci ha salutato prima di perdere i sensi sembrava sapesse che stava per morire“.