Un’adolescente è morta nella sua abitazione mentre si stava collegando per la didattica a distanza. Si indaga per scoprire le misteriose cause del suo decesso

Una morte improvvisa, resa ancor più dolorosa dalla giovane età della vittima. Aveva appena 14 anni l’adolescente che è morta nella sua casa mentre si stava connettendo per seguire la didattica a distanza. Il dramma si è consumato a Monterchi, in provincia di Arezzo. La ragazzina frequentava il primo anno di scuola superiore a Sansepolcro.

Da una prima ricostruzione, sembra che la giovane sia stata colta da un malore proprio mentre avrebbe dovuto collegarsi per seguire le lezioni. La ragazzina era figlia unica e viveva con la madre, una 46enne di origine romena che fa la badante. Al momento del malore la 14enne era sola a casa, la madre era già al lavoro. Quando la donna ha provato a contattare la figlia e non ha ottenuto risposta, ha chiesto al vicino di andare a controllare. Poi la tragica scoperta.

Muore per un malore durante la Dad, indagano gli inquirenti

Il vicino di casa è entrato in casa e ha trovato la 14enne senza vita, e ha immediatamente avvertito la madre e allertato i soccorsi. Il tempestivo arrivo del 118 purtroppo è stato inutile: per la ragazzina non c’era più nulla da fare. Intanto sul posto erano giunti anche i carabinieri di Monterchi e della compagnia di Sansepolcro, che hanno aperto un’indagine.

La morte della giovane in circostanze così misteriose ha portato sia i medici che gli inquirenti a chiederne l’autopsia. L’esame autoptico verrà eseguito in queste ore presso l’ospedale della Gruccia a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Al momento sembrerebbe che il decesso della 14enne sia frutto di cause naturali, ma solo gli esami post mortem lo potranno chiarire.

La morte della 14enne ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Monterchi. Madre e figlia erano molto conosciute e benvolute nel piccolo comune dove avevano dimora. Le due si erano trasferite anni orsono in un appartamento offerto loro in affitto dalla famiglia presso cui la madre lavora come badante.