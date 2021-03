Nunzia De Girolamo non si ferma più, dopo Ciao maschio ha energia da vendere, chi vuole imitare con quelle cosce scoperte?

Nunzia De Girolamo è ormai in pole position, dopo anni in politica ha capito che l’unico mondo che le piace è quello della televisione. Da qualche tempo infatti è alla guida di Ciao maschio, un programma sulla Rai in onda il sabato pomeriggio dove ogni puntata vengono intervistati tre uomini diversi. Ma cosa fa il resto della settimana la conduttrice? Su Instagram spunta la risposta.

Nunzia De Girolamo: cosce nude e sbarra, perché?

Da quando è arriva in televisione, il profilo Instagram di Nunzia è cresciuto a vista d’occhio. Ora ha un seguito di più di novanta mila persone che la supportano nella nuova avventura. L’ex politica è molto impegnata anche in settimana, tra riunioni di lavoro e programmazioni, ma non rinuncia mai al relax e o fare sport. L’ultima foto ne è un esempio, ma sembra che la donna voglia imitare un’altra conduttrice, la regina di Mediaset, avete capito di chi stiamo parlando? Nunzia ha postato uno scatto in una sala da ballo, con le scarpette da danza e un outfit tipico di una allieva. Cosce nude e sguardo fisso all’obiettivo. Chi vi ricorda?

Non è la prima volta che sul web gira una foto del genere, anche Barbara D’Urso è solita postare questi scatti che la ritraggono durante le sedute di allenamento. Nunzia vuole arrivare ai suoi livelli o si tratta di una pura coincidenza? A differenza delle regina di Mediaset, per la De Girolamo i fan hanno solo commenti positivi. “La perfezione” scrive uno, “Lei è una grande” continua un altro.