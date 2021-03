Pamela Camassa buca lo schermo e spezza i cuori – FOTO

Pamela Camassa con l’ultima foto pubblicata sui social è riuscita ad arrivare direttamente al cuore dei fan rubandolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)

Sguardo profondo fisso verso l’obiettivo e labbra rosse e carnose in rilievo sono i dettagli messi in campo da Pamela Camassa per tentare l’assalto ai cuori dei suoi fan. Un tentativo che a quanto è dato vedere dai commenti adoranti e dalle tante reazioni conquistati sembra davvero essere andato a buon fine. Il terreno di battaglia è stato il suo profilo Instagram che Pamela ha usato per pubblicare una foto capace di togliere il fiato. L’affascinante modella si è lasciata ritrarre con addosso una camicia a quadroni i cui colori spaziano dal nero alle tonalità d’azzurro. Una scelta decisamente azzeccata perché riesce a sposarsi magnificamente con i suoi celestiali occhi chiari messi ancora di più in risalto dal nero corvino dei capelli. Protagoniste assolute sono però le sue sensuali labbra che messe in evidenza dal rossetto rosso fuoco sembrano avere l’intenzione di accendere e bruciare gli animi dei follower.

LEGGI ANCHE -> Cecilia Rodriguez sfida Belen e mostra un lato B da 3 punti. Incantevole – FOTO

Pamela Camassa e la sua infanzia difficile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)

LEGGI ANCHE -> Elisa Visari, la bellezza senza filtri che fa impazzire il web – FOTO

A vederla, bella e di successo, non si direbbe che Pamela Camassa ha alle spalle il tragico ricordo di un’adolescenza complicata. Come lei stessa ha raccontato nel corso di recenti interviste quando era poco più di una ragazzina è stata vittima di fenomeni di bullismo. Tutto sembra essere nato dopo che, appena prima di iniziare le superiori, era riuscita a vincere il concorso nazionale di “Ragazza Cioè“. Forse a causa di questo, o della sua fisicità già prorompente a 14 anni, alcuni ragazzini del suo istituto hanno iniziato a prenderla di mira. Il bullismo si manifestava appena fuori dalla classe oppure sull’autobus verso casa dove dei giovani coetanei l’hanno per diverso tempo bersagliata anche scadendo nella volgarità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)

La modella ha raccontato che in un’occasione delle ragazze, non appagate dalle risatine al suo passaggio o dagli sguardi velenosi che le riservavano, sono arrivate addirittura a tirale addosso dei gessetti. Un disagio che Pamela si è tenuta dentro per mesi senza nemmeno chiedere aiuto alla sua famiglia e dal quale è riuscita a liberarsi soltanto grazie ad una sua insegnante.