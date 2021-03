Paolo Bonolis ferma “Avanti un Altro”: “Chi è che c…” è il delirio

Anche questa sera su Canale 5 Paolo Bonolis ha dato sfogo alla sua simpatia ma con una battuta ha bloccato Avanti un altro, tutto si ferma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Anche questa sera Paolo Bonolis non ha fatto mancare la sua allegria contagiosa ad Avanti un altro, il game show condotto del preserale di Canale 5 che d diversi anni conduce insieme al suo grande amico, il maestro Luca Laurenti.

Come al solito tra di loro non mancano i battibecchi. Il maestro spesso non riesce a dire bene alcune parole e anche questa sera ha dato modo al pubblico di farsi quattro risate. Bonolis come al solito ci mette il sale e le gag esplodono.

In una delle domande che Laurentis stava facendo al posto di polizze ha detto polìzze e Bonolis lo ha rimproverato. “Ma come parla!” gli ha detto. E il Maestro di tutto punto: “Sei tu che mi metti ansia, quando mi sei vicino mi metti ansia”. E il pubblico esplode in un applauso fragoroso. Ma Bonolis continua e lo incalza: “certo sta da solo e non c’è nessuno che le dice che non si capisce una mazza!”

Ma ovviamente non è finita qua. Il conduttore si prepara a dare il meglio di sè con una curiosità riferita alla domanda che arriva subito dopo.

LEGGI ANCHE –> Avanti un altro, Bonolis non ci crede: “Nemmeno in questura lo fanno!”

Avanti un altro: Paolo Bonolis non ci crede: “Chi è che caca in alta quota?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

LEGGI ANCHE –> La Vita in Diretta, le condizioni di Fabrizio Corona sono critiche

In gara il nuovo concorrente, Marco che sta rispondendo alla sezione delle domande intitolate “Tuteliamoci”. La prima domanda la fa il Maestro Laurenti, poi tocca a Bonolis che chiede al concorrente: “Alcune assicurazioni sulla casa garantiscono il risarcimento di eventuali danni causati dalla caduta dal cielo di che cosa, panna montata o..” e il presentatore esita un attimo. Si avvicina al foglio per leggere meglio, poi guarda gli autori e sposta la testa in avanti come a dire: “Io non lo so”. E’ incredulo e poi legge: “pupù ghiacciata”.

Il concorrente dà la risposta ma Bonolis non ce la fa, si alza e va verso gli autori e chiede: “Perdonate ma chi è che caca in alta quota?”.