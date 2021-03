Raffaella Fico, posa bollente e la chemisier che non copre tutto – FOTO

Raffaella Fico, un vortice di sensualità che manda in estasi i followers: la chemisier poi…non copre proprio tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico ha postato di recente una sequenza di due scatti che fanno sognare. A figura intera, la showgirl si lascia immortalare in pose piccanti e destinate a turbare le menti di chi la guardi. L’outfit è intrigante, composto solo da una chemisier in raso colore verde Tiffany. L’effetto lucido dato dai tessuti crea movimento nella foto. Il capo indossato però è molto corto e morbido e quindi aderisce sul corpo della Fico e lasciando scoperte le bellissime gambe, toniche e chilometriche.

Chioma riccia che sembra quasi una criniera, poco make-up e delle calzature che conferiscono un ulteriore tocco aggressive; il sandalo alla schiava color oro è un tocco riservato a poche. I fans la riempiono di complimenti, emoji a cuore e parole di apprezzamento per la Fico che la seguono ormai dai primi passi mossi in televisione.

Fisico da modella, un concentrato di femminilità esplosiva. Tantissimi sono i brand che amano collaborare con la 33enne.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, solo per gli stivali vale la pena guardarla. E il dettaglio bollente? – FOTO

Raffaella Fico, il VIDEO in auto è una bomba

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, minigonna da urlo a bordo campo, difficile non guardare li.. – FOTO

Sempre presente per i numerosi fans, curiosi di conoscere le vicende quotidiane della bellissima napoletana, due ore fa tra le storie ha pubblicato un video – di cui sopra un frame – mentre si trova in auto. Sulle note di Save Your Tears l’ultimo singolo dei The Weeknd, la Fico si cimenta in una serie di smorfie buffe per concludere con un sorriso bellissimo e contagioso e linguaccia finale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Ogni foto è un’occasione per ammirarne la bellezza e quel pizzico di seduzione che piace tanto.