Regina Elisabetta, il Principe Filippo dopo il ricovero: irriconoscibile FOTO

Regina Elisabetta, il Principe Filippo dopo il ricovero: irriconoscibile. Il marito della sovrana ha avuto un malore ed è stato in ospedale per circa un mese

La Regina Elisabetta non ha vissuto affatto un mese facile: pare che abbia seriamente rischiato di perdere suo marito, il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. I due si sono conosciuti davvero quando erano molto, molto giovani e hanno trascorso insieme tutta la loro lunghissima vita. Con il loro amore hanno sfidato tutto e tutti, in particolar modo le famiglie che all’inizio non erano proprio d’accordo con questa unione. Un amore che dura da settant’anni, settant’anni in cui si sono affiancati, sostenuti l’un l’altro e voluti bene nonostante le tante avversità.

📸: Prince Philip leaves King Edward VII’s Hospital in London after a one-month stay. https://t.co/IFYSGvJHQa pic.twitter.com/IsognqdGc7 — ABC News (@ABC) March 16, 2021

Questo mese la Regina ha dovuto fare i conti con due momenti molto difficili: l’intervista di suo nipote Harry con la moglie Meghan, che ha messo la monarchia inglese in una posizione molto scomoda, e il malore di Filippo che l’è stato strappato via per un ricovero in ospedale che è durato più di un mese. La prima questione l’hanno risolta con un comunicato ufficiale dove si sono messi a disposizione della coppia, e intanto dopo questo lungo mese Filippo ha fatto rientro a casa. Nelle foto in cui è stato immortalato risulta molto provato da queste ultime settimane, ma considerata l’età (quest’anno compirà 100 anni) può ritenersi abbastanza fortunato.

Sono tutti molto felici per la guarigione di Filippo: stavolta hanno temuto veramente il peggio, ma per fortuna tutto è andato per il meglio e gli auguriamo di riuscire a festeggiare il suo centesimo compleanno a casa insieme ai suoi cari.