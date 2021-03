Con straordinaria bellezza appare il nuovo scatto della modella Sara Croce: il panorama mozzafiato sembra offuscarsi di fronte a lei.

Si sancisce il ritorno della nostalgia per i paesaggi estivi della Sicilia nella giornata di oggi per la giovanissima modella italiana Sara Croce. Postando uno scatto di una delle sue località preferite, Sara invita i suoi ammiratori a godere della duplice bellezza composta dal roccioso ed incontaminato panorama alle sue spalle e dalla sua carismatica presenza in primo piano. Si tratta di uno scorcio sul mare proveniente dalla sua amata Taormina, meta di spensierati soggiorni estivi in netto contrasto con le restrizioni di questi giorni.

Sara Croce, bellezza straordinaria offusca il panorama

“In uno dei miei posti preferiti in assoluto🥰“, ha descritto in tal modo lo scatto con vista a strapiombo sul mare. Ma nonostante la sua tonalità in bianco e nero riesca facilmente a suscitare una vena di nostalgia in lei quanto in chi la osserva, la sua presenza in primo piano riesce quanto meno ad offuscare quanto basta per concentrarsi su la sua straordinaria bellezza.

Ed è alludendo ad un epoca molto lontana che giunge uno degli apprezzamenti allo straordinario contenuto appena postato su Instagram dall’indimenticabile Madre Natura nell’ottava edizione della celebre trasmissione televisiva di “Ciao Darwin”. “L’unica valle dei templi sei tu! 👹😇🥳“, ha commentato attribuendole finanche delle qualità divine uno dei suoi ammiratori.

Per il momento, mentre i ricordi della modella continuano a dar vita a meravigliose istantanee di successo come quella di oggi, nel mondo attuale Sara è in camerino ma nessuna nostalgia stavolta sulla sua bellezza: che diviene invece di giorno in giorno come sempre più rinnovata.