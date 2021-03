Scivolone a Il Paradiso delle Signore, ecco cosa è accaduto nella puntata del 15 marzo

I tecnici video della fiction pomeridiana Il Paradiso delle Signore, ieri hanno commesso un errore di montaggio che ha rivelato alcune parti della trama in anticipo

Sono oltre 2 milioni le persone che ogni giorno seguono le vicende della soap pomeridiana “Il Paradiso delle Signore” in onda su Rai 1. Nato come esperimento dopo la messa in onda della serie in prima serata con Teresa Iorio (alias Giusy Buscemi) e Pietro Mori (Giuseppe Zeno), sembra aver addirittura superato gli ascolti registrati con la telenovela spagnola “Il Segreto”.

Arrivata alla quarta stagione, a fine mese si concluderanno le riprese delle nuove puntate della quinta che saranno trasmesse a maggio prima dello stop estivo, anche se la Rai ha già fatto sapere che sono in programma per l’autunno attesissime novità per i fan.

Il Paradiso delle Signore, gaffe nella messa in onda della puntata di ieri

I più attenti della soap si sono accorti che ieri è successo uno scivolone nella messa in onda della puntata. Di solito ogni episodio viene anticipato da un riassunto di ciò che è accaduto nella puntata precedente. Ieri invece i telespettatori si sono visti mandare in onda alcune brevi anticipazioni del post puntata.

Una gaffe bella e buona che ha così anticipato di ben due episodi la trama della fiction ambientata nel grande magazzino di Milano a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta.

Ovviamente il breve filmato è stato ripreso anche alla fine dell’episodio, uno scivolone certamente, ma nulla di così allarmante per gli affezionati che ormai non perdono un episodio della saga diventata una certezza per la Rai.