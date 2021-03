Zodiaco, i segni più manipolatori: a loro bisogna fare attenzione

Alcuni segni zodiacali vengono definiti dei veri e proprio manipolatori, abili nell’arte del mentire e in grado di giocare sporco alle spalle degli altri. Scopriamo di quali si tratta

È indubbio che alcune persone siano in grado di destreggiarsi tra menzogne e giochi di furbizia, andando a manovrare in un certo senso gli altri. C’è chi lo fa con le parole, chi con i gesti, chi nascondendo verità, in tutti i casi si tratta spesso di individui che sarebbe meglio tenere alla larga. Secondo gli astrologi esiste una certa connessione tra i segni zodiacali e determinati tratti caratteriali. Non è sicuramente giusto generalizzare, ma non è un caso se spesso questi segni che andremo a raccontare siano abiliti nell’arte della manipolazione. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più manipolatori: fare attenzione!

In questa categoria troviamo il segno del Cancro che con i suoi toni pacati riesce a raggirare gli altri anche in maniera ingannevole. Le persone nate sotto questo segno prediligono la tranquillità ed è proprio per questo ci si fida delle loro buone intenzioni che di buono hanno in realtà poco, solo la volontà di raggiungere i propri obbiettivi. Lo stesso vale per la Bilancia, sempre pronta a qualsiasi cosa pur di ottenere quello che vuole. Quando qualcosa, o qualcuno, intralcia la sua strada questo segno passa alle maniere forti manipolando gli altri.

Poi troviamo i Gemelli, abili nell’intortare le persone attraverso la loro dialettica. Si tratta infatti di ottimi oratori in grado di agire in maniera subdola. Manipolano la verità e la nascondono a loro piacimento, così come non avranno problemi a parlare male di qualcuno alle sue spalle. Se accusati di falsità cercheranno fino all’ultimo di nascondersi dietro bugie e scuse.

Infine c’è il segno del Leone che soffre di manie di protagonismo. Non riesce proprio a fare un passo indietro e le luci della ribalta devono sempre essere su di lui. In caso contrario sarà pronto a qualsiasi cosa per riportare l’attenzione su di sé, anche sfruttando le persone a proprio piacimento senza provare nessun senso di colpa.