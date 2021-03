L’outfit da palestra appena sfoggiato dalla super velina Shaila Gatta è irresistibile: in pantaloncini è una vera leonessa.

Dopo aver risposto ad una serie di curiosità del tutto inedite attraverso le sue storie pubblicate su Instagram in queste ultime ore, i suoi fan hanno potuto anche ammirare il suo imperdibile scatto da vera paladina dello sport. L’attuale e sorprendete velina di “Striscia La Notizia“, Shaila Gatta, ha ammesso di aver iniziato la sua attività di ballerina da quanto aveva soltanto dieci anni, ha confermato con umiltà di non essere più alta di 1 metro e 78 centimetri, ma soprattutto oltre allo sport ed alla recente scarica d’adrenalina grazie alla sua scoperta del pugilato, Shaila ama “tantissimo” mangiare e dormire nella maniera più sana possibile.

Shaila Gatta ed il fascino irresistibile di una vera leonessa

In bilico fra le sue origini belga ed un amore incondizionato nei confronti delle regioni italiane, fra cui soprattutto “i paesaggi stupendi ed incontaminati” della toscana, ma nonostante Shaila prediliga la città di Napoli, definisce ugualmente la prima come la sua “seconda casa“. Ed è infine confermando la sua indole di leonessa, almeno secondo quanto confermato dal suo quadro astrale, che condivide con i suoi ammiratori l’ultimo grintoso scatto in compagnia dell’ex calciatore, nonché suo fidanzato dal 2019, Leonardo Blanchard.

“Couples who workout together, stay together 💪💘“, interviene così con un’energica didascalia in aggiunta al contenuto appena condiviso, e poi per nulla passato inosservato, sul suo profilo. “Le coppie che si allenano insieme, restano insieme“, un vero grido di speranza che viene subito ben accolto dal suo pubblico: “You’re Beautiful🌺🔥“.