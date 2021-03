I Soliti Ignoti, vicini alla vincita colossale: poi accade l’impensabile

E’ Uccio De Santis, comico e cabarettista l’ospite di Amadeus a i Soliti Ignoti del 16 marzo 2021. L’attore dovrà riuscire a raccogliere una bella somma di denaro da devolvere interamente all’Istituto Spallanzani di Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uccio De Santis (@ucciodesantis)

La sua partita è stata veramente straordinaria, piena di simpaticissime gag. Il cabarettista Uccio De Santis era riuscito a raccogliere una somma da capogiro divertendo il pubblico e lo stesso conduttore che si è complimentato con lui per la partita.

La straordinaria partita di Uccio De Santis da Amadeus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uccio De Santis (@ucciodesantis)

Non è stata semplice la partita di Uccio De Santis a I Soliti Ignoti condotto da Amadeus su Rai 1 ma l’attore comico oltre ad essere stato abile è riuscito anche a divertire sia il pubblico da casa che lo stesso Amadeus.

Il cabarettista pugliese, infatti, è stato capace di arrivare all’ignoto numero sei con un montepremi di ben 199.000 euro.

A quel punto però le cose non sono andate per il verso giusto e Uccio De Santis non ha indovinato l’identità dell’ignoto perdendo tutto il suo montepremi perché ha “beccato” l’imprevisto.

Amadeus però è stato capace di oltrepassare la delusione dell’attore facendo raccontare due simpaticissime barzellette a un concorrente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uccio De Santis (@ucciodesantis)

Con l’ignoto numero sei Uccio De Santis è riuscito a guadagnare 3000 euro indovinando l’identità di Paolo Notari, inviato della trasmissione Uno Mattina, uno dei programmi più longevi della Rai.

Una partita molto sfortunata per il povero Uccio De Santis che con l’ignoto numero sette avrebbe potuto guadagnare 35.000 euro ma anche in questo caso sbaglia le sue previsioni e perde tutto.

Fortunatamente con l’ignoto numero otto, l’attore comico riesce a racimolare una cifra più o meno accettabile per poter arrivare al “parente misterioso” e poter guadagnare dei soldi da devolvere all’Istituto Spallanzani di Roma.

Purtroppo, però, non va per nulla bene con il “parente misterioso” perché Uccio De Santis perde clamorosamente. L’Istituto Spallanzani dovrà attendere un altro concorrente per sperare di “guadagnare” qualche soldino.