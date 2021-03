Stefania Orlando è in diretta Instagram con altri due ex concorrenti che hanno vissuto la sua stessa esperienza, chi sono ? I fan in tilt

Siamo quasi tutti in zona rossa e allora come passare il tempo a casa? Stefania Orlando lo fa attraverso una diretta Instagram insieme a due ex concorrenti, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Insieme hanno vissuto momenti bellissimi e visto che non ci sono occasioni per incontrarsi, visto il periodo delicato, i tre colleghi hanno deciso di interagire sui social condividendo così la loro conversazione con i fan che impazziscono per loro. Stanno ripercorrendo alcuni momenti dell’esperienza vissuta all’interno della casa, tra questi l’uscita anticipata della Gregoraci. “Io so che ti eri affezionata” afferma la Orlando, “Sì ho un sacco di ricordi belli, c’è un po’ di tutto” conferma Elisabetta. E poi continuano: “Lì dentro è tutto amplificato, una tragedia”. Stefania ha poi rivelato: “L’uscita tua e di Francesco non l’ho vissuta benissimo”.

Stefania Orlando in diretta Instagram: “Sono una fan”

La diretta continua e si affrontano temi diversi, tra questi l’esordio in tv sia di Francesco Oppini che di Tommaso Zorzi, il primo per Tiki Taka e il secondo per l’Isola dei famosi. “A me manca questo senso di protezione e soprattutto il confessionale” spiega Stefania Orlando che poi fa i complimenti ai suoi amici: “Sono una vostra fan”. Prende poi la parola Oppini e esclama: “Ma quanto siete belle”.

“Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci sono belle sia in video che dal vivo – confessa Francesco – perché in casa, senza fare nomi, c’erano molte donne più belle in video che dal vivo”. La conversazione continua all’insegna del divertimento e dell’allegria con tanti fan di tutti e tre che commentano sotto alla diretta con cuori e applausi.