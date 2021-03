Stefania Orlando, la viperella sbarca sull’Isola: “Solo riso e cocco”

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi e Stefania Orlando non ha perso occasione di dire la sua su una concorrente

Stefania Orlando non si è persa neanche un minuto del nuovo reality L’Isola dei famosi, visto che il suo grande amico Tommaso Zorzi è uno degli opinionisti. Il programma, andato in onda ieri sera 15 marzo, ha soddisfatto le aspettative degli italiani soprattutto grazie alla presenza in studio della conduttrice speciale Ilary Blasi e dell’influencer milanese nonché vincitore del Grande Fratello Vip. I concorrenti quindi hanno fatto da cornice a questa prima serata, ma il commento da parte della viperella su una di loro non è passato di certo inosservato.

Stefania Orlando contro una concorrente dell’Isola, chi ?

Nel corso della puntata, quando Ilary Blasi ha presentato la concorrente Daniela Martani, famosa per aver partecipato precedentemente al Grande Fratello 9 e diventata successivamente una showgirl, sono state varie le polemiche scaturite sui social. A quanto pare qualche giorno fa, la naufraga avrebbe dichiarato di essere una dei No Vax. Invece per partecipare al gioco nelle Honduras, il vaccino se lo è fatto e come, lasciando il web tra due fuochi. Ad ingigantire la questione è toccato a Stefania Orlando che dopo averla vista in televisione ha subito lanciato un tweet scrivendo: “La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!!”. Facendo inoltre riferimento alla confessione della concorrente la quale ha affermato di non voler aiutare gli altri compagni a pescare in quanto vegana e animalista.

La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!! #isola #tzvip — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 15, 2021

La battuta dell’Orlando ha strappato sicuramente una risata al web ed anche a chi ultimamente si era accanito contro la Martani. A quanto pare la concorrente sembra si sia fatta già terra bruciata intorno, riuscirà a sopravvivere sull’isola? Non ci resta che scoprirlo nel corso del programma.