Storie italiane, la Daniele preoccupata: ” Come stai?”

E’ in onda una nuova puntata di Storie Italiane e tra gli ospiti in collegamento c’è Giovanni Terzi, ancora positivo al Covid

Da circa un’ora è iniziata una nuova puntata di Storie Italiane, programma di cronaca e attualità in onda ogni mattina su Rai1 condotto da Eleonora Daniele. La presentatrice tra un argomento e l’altro non rinuncia a interagire con i suoi ospiti su fatti privati e a volte in studio esce anche qualche battuta per scaldare i toni, visti i temi trattati. Tra gli ospiti, quasi fissi, ritroviamo Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, attualmente in collegamento perché positivo al Covid-19. Un paio di settimane fa, sia lui che la sua donna, hanno contratto il virus tanto che alla presentatrice è saltata la puntata ad una delle serate di Sanremo 2021.

Storie italiane: come sta Giovanni Terzi positivo al Covid?

A due settimane dal tampone positivo, Giovanni Terzi e Simona Ventura sono ancora in isolamento e in attesa di fare il controllo. Il giornalista però non rinuncia al lavoro ed è sempre presente ad ogni puntata di Storie Italiane. Oggi durante la prima parte del programma, la conduttrice Daniele, molto preoccupata per la sua condizione di salute, ha interrotto la trasmissione per chiedergli: ” Come stai?”. Terzi ha risposto prontamente: “Benissimo”. E lei ancora: “Va meglio? Però risulti ancora positivo?”. E lui: “No no, non sappiamo ancora…dobbiamo aspettare, oggi infatti facciamo tutte le verifiche ma stiamo bene, stiamo tutti bene”. E anche dallo studio si intromette l’ospite Cinzia Tani affermando: “Sta bene”. La presentatrice allora conclude la conversazione: “Ok allora domani magari daremo una buona notizia”. “Sono solo controlli di routine, niente di particolare” spiega Terzi.

Dopo questa parentesi, Eleonora Daniele torna a parlare di femminicidio, il tema affrontato nella puntata di oggi 16 marzo.