Tommaso Zorzi contro Gregoraci, Oppini e Orlando: “Con me avete chiuso”. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha fatto delle storie ironiche dopo la diretta fatta dai suoi tre amici

"Con me avete chiuso sia chiaro" Tommaso 💀😭😭 #tzvip pic.twitter.com/RH2rOkzl36 — anna ˢᵉᶰᶻᵃ ˡᵃ ᴷ (@pazzeskamilan0) March 16, 2021

Tommaso Zorzi è stato il vincitore del Grande Fratello Vip, e ora che è uscito dalla casa sta collezionando tantissime soddisfazioni tra il suo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi e i tanti grandi della televisione che chiedono di lui. Di certo però non ha dimenticato le sue origini, e in particolar modo le persone con cui ha affrontato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia: in particolar modo Francesco Oppini, con cui sta continuando a coltivare il suo rapporto dopo i tre mesi di lontananza. Anche con Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci le cose sembrano andare bene, o almeno così era fino ad oggi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi, sbarcano su Instagram i siparietti da Sandra e Raimondo con Francesco Oppini

BRAVO FRANCESCO PER UNA VOLTA NON REPOSTI E BASTA CONTRATTACCA VAI FAMMI VOLAREEEEEE pic.twitter.com/zUvQcgsuKB — 𝚏𝚛𝚊𝚗𝚌𝚒 🥀✨ (@savageanthxm) March 16, 2021

Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno fatto una diretta tutti e tre insieme. Appena Francesco si è collegato con le sue amiche, ha chiesto subito di Tommaso ma lui non poteva perché era alle prove per stasera che sarà a Le Iene. Appena tornato a casa, ha fatto delle storie dove si lamentava dei suoi amici. “Però è principalmente colpa di Franci” chiarisce, accusando l’amico con cui nella casa metteva spesso in piedi siparietti del genere che ricordavano molto Sandra e Raimondo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

"Che falsità, gente proprio di poco spirito."

"Con me avete chiuso, sia chiaro."

"E comunque Franci, è principalmente colpa tua."

SE NON STO VOLANDO COSA STO FACENDO? ✈✈✈#tzvip pic.twitter.com/JkTo5UIdIH — 𝓐 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓲𝓼 𝓫𝓸𝓻𝓷 (@Bellasocio_TZ) March 16, 2021

Francesco si è prontamente giustificato, rispondendo con un’altra storia dove ha messo in chiaro che lui aveva subito chiesto di chiamarlo ma è stato lui a non rispondere perché era occupato. Tommaso ha chiuso la questione con un sicuramente ironico: “Sono nero, non mi parlare mai più”.