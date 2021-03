Uccide suocera e moglie e dopo chiama la polizia, i dettagli

Uccide suocera e moglie, dà l’allarme e minaccia di suicidarsi, poi scappa con la sua auto. Questa la tragica vicenda successa nel Tarantino

Un duplice ed efferato omicidio si è consumato ieri a Massafra, in provincia di Taranto. Due le donne che sono state trovate in un mare di sangue dalla polizia dopo aver ricevuto la chiamata dell’omicida.

È stato un uomo di 61 anni, Antonio Granata che ha ucciso la moglie e la suocera dopo una lite molto forte. Poi ha chiamato le forze dell’ordine, ha confessato il duplice omicidio e ha minacciato, al telefono, di suicidarsi. Di lui ancora nessuna traccia, l’uomo è ricercato intorno alla zona di Massafra da dove è scappato in auto.

Le due donne, Carolina Bruno di 66 anni moglie del presunto killer e Lorenza Addolorata Carano, la 92enne suocera dell’uomo, sono state trovate nell’appartamento in via Da Vinci, nel rione San Francesco, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, in due stanze diverse della casa. Sarebbero state accoltellate, colpite in ogni caso con un oggetto appuntito, con un fendete o un arnese di lavoro che ha trafitto la gola delle due donne. Poi l’assassino è scappato e si è dileguato con la sua auto. Secondo alcune testimonianze l’uomo avrebbe cercato di farsi del male con gesti autolesionistici.

LEGGI ANCHE —> Sara Pedri, l’appello della famiglia della ginecologa scomparsa: “Aiutateci”

Uccide suocera e moglie, l’arrivo dei soccorsi

LEGGI ANCHE —> Incendio all’interno di un’abitazione: donna perde la vita

Dopo la chiamata dell’uomo alla polizia sono arrivati sul posto i soccorsi insieme al pm di turno della Procura di Taranto, Marco Colascilla Narducci, il comandante provinciale dei carabinieri Luca Steffensen e i carabinieri della locale Compagnia e del comando provinciale di Taranto.

Dopo i rilievi fatti dal reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri si cerca di capire e ricostruire la dinamica del duplice femminicidio. L’uomo, ancora ricercato, si occupa di potare alberi e piante e non ha altri precedenti penali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I vicini accorsi dopo l’arrivo delle forze dell’ordine alla Gazzetta del Mezzogiorno hanno descritto la vicenda come “una tragedia inspiegabile” e il sindaco della cittadina tarantina, Antonio Quarto, ha parlato di “immane tragedia che ha colpito la comunità”.