Un Posto al Sole anticipazioni 16 marzo: Patrizio e Clara vengono beccati. I due sono stati insieme qualche giorno fa e qualcuno scoprirà il loro segreto

Patrizio e Clara hanno tradito i loro rispettivi compagni e ora devono pagarne le conseguenze. I due non sono riusciti a resistere alla tentazione, dopo più di un anno di conoscenza e di amicizia. Lui si era accontentato, pur avendo una cotta per lei, perché sapeva che non sarebbe mai riuscito a conquistarla e invece ora il colpo di scena. Nonostante avessero deciso di archiviare questa breve parentesi per tornare alle proprie vite, con grande disappunto di Patrizio tra l’altro, lui avrà una discussione con lei e non si accorgerà che qualcuno è in procinto di scoprire che hanno una storia. Cosa succederà?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Franco Boschi comincerà a lavorare ai Cantieri, con grande stupore di tutti. Roberto Ferri gli ha infatti chiesto il favore di venire a controllare e riprendere in mano il suo lavoro da investigatore privato, perché ha bisogno di capire chi è che sta cercando di manomettere il futuro dei Cantieri. Ha offerto dei soldi allo genero di Renato per lavorare in azienda e questo metterà agitazione negli operai, che si sentiranno particolarmente osservati da questo nuovo arrivato.

Bice Cerruti ha intenzione di preparare qualcosa di spettacolare per stupire il fidanzato di suo fratello, Bruno, e la sorella Morgana Sarti.