Uomini e Donne, Tina Cipollari brutale: “La trasmissione va interrotta”. Oggi in studio c’è stata la sfilata di Gemma Galgani e l’opinionista in studio non ha apprezzato affatto

A Uomini e Donne oggi non sono assolutamente mancate le sorprese. C’è stato il momento della sfilata e, ad inaugurare la passerella, chi poteva essere se non la nostra dama torinese Gemma Galgani? Ovviamente Tina Cipollari non aveva di certo intenzione di riservarle dei complimenti, ma dopo aver compreso le sue intenzioni si è decisamente alterata, arrivando a chiedere a Maria De Filippi di interrompere la trasmissione per non permettere che certe cose andassero in onda.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Uomini e Donne, Gemma Galgani imita Charlize Theron: Tina Cipollari la attacca

MA NEANCHE A SANREMO È SUCCESSO UNA COSA DEL GENERE

✈️✈️✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/3Z9rzfis9I — Elisabetta (@labetty__) March 16, 2021

Gemma ha voluto mandare il messaggio che l’età è soltanto un dato anagrafico e che nulla dovrebbe fermarci. Motivo per cui ha deciso di imitare Charlize Theron, l’icona di uno degli spot più sensuali della televisione. Il tema della sfilata aveva come tema principale proprio la seduzione, e lei ha voluto sedurre in parterre maschile con un abito dorato e una interpretazione che ha incantato così tanto tutti da portarli a darle dei voti altissimi. Quando Tina ha appreso che Gemma si sarebbe spogliata, si è alterata con Maria: “Non si possono mandare in onda certe cose, dobbiamo interrompere la trasmissione. Ma Gemma lo sa che sta per ricevere una querela?”.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tina ha trovato il disaccordo del pubblico, che invece si è complimentato con Gemma per aver il coraggio che ci mette nel fare queste cose nonostante i suoi 72 anni, riuscendo sempre ad essere elegante e soprattutto molto bella.