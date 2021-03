ll vaccino AstraZeneca è sicuro. Ecco i numeri dell’efficacia

In via precauzionale e cautelativa il vaccino AstraZeneca è stato sospeso in molti Paesi Europei ma niente panico, sembra in realtà che sia sicuro al 100%

Lo stop è stato imposto in “via del tutto precauzionale e temporanea”, così ha motivato la sospensione del vaccino AstraZeneca l’Agenzia italiana del farmaco in tutta Italia. Una decisione presa “in attesa dei pronunciamenti dell’EMA giovedì prossimo dopo aver raccolto i dati della farmacovigilanza” ha spiegato l’Aifa.

Un’onda lunga e un effetto domino che ha coinvolto anche Germania, Francia, Portogallo, Danimarca, Islanda, Norvegia, Olanda, Bulgaria e Austria. L’Ema quindi tornerà a riunirsi per raccogliere le ultime informazioni riguardo i casi di eventi tromboembolici sospetti segnalati in alcune donne dopo la vaccinazione.

L’Agenzia del farmaco ha fatto sapere invece che renderà nota tempestivamente ogni informazione utile per i vaccinati, “incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.

In questi giorni migliaia di italiani si sono rifiutati di farsi vaccinare con L’AstraZeneca a causa di false informazioni fatte circolare dai media e giornali, notizie contradditorie su cui serve fare chiarezza con i numeri alla mano.

AstraZeneca, i numeri dell’efficacia del vaccino

Ieri a “Uno Mattina” è stato invitato il virologo Fabrizio Pregliasco che ha spiegato molto bene qual è la realtà a seguito dei primi dati allarmistici legati al vaccino: “Sono morte 15 persone per trombosi e 20 per embolia polmonare. Consideriamo che ogni anno 1 persona su 1000 muore per una di queste patologie a prescindere dal vaccino. AstraZeneca è paragonabile a qualsiasi altro vaccino attualmente in commercio, quindi nessun allarmismo”.

Analizzando l’efficacia del vaccino, ovvero il rapporto tra la diminuzione del rischio di infezione e il rischio di riferimento nella popolazione non vaccinata, l’efficacia del vaccino AstraZeneca è del 100%. Lo ha descritto chiaramente AstraZeneca nel testo intitolato “Sicurezza ed efficacia del vaccino AZD1222” e pubblicato su Lancet.

Inoltre nel caso del vaccino AstraZeneca, in Europa si sono verificati alcuni casi di trombosi, 30 fino al 13 marzo, dopo il vaccino, ma su una popolazione complessiva vaccinata di oltre 3 milioni. Infine, alcune di queste manifestazioni si sono verificate dopo circa 10 giorni dalla vaccinazione: si tratta quindi di stati non imputabili al vaccino ma a stati pregressi di salute cagionevole.