Un intimo da sogno quello sfoderato dalla bellissima Valentina Vignali, cestista e modella apprezzatissima da ammiratori e followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali è sicuramente una delle cestiste più conosciute in Italia. La nativa di Rimini, infatti, ha raggiunto la popolarità seguendo tante altre piste, partecipato ad alcuni programmi televisivi. Lei è inoltre una modella di assoluto livello: in questi anni ha posato per brand di caratura mondiale. I suoi scatti mostruosi condivisi in particolare su Instagram continuano a stupire i suoi fan.

Questa volta la 29enne sfodera un intimo assurdo che mette in risalto ogni singolo pezzettino del suo incredibile corpo. La Vignali è super allenata e il suo fisico è decisamente marmoreo. Il post è stato pubblicato meno di un’ora fa e ha già raccolto numeri stratosferici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Canalis, tacco 12 e vestitino inguinale: VIDEO da sogno è pazzesca

Valentina Vignali, scatti in intimo da urlo: curve fenomenali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Pellegrini prima della doccia: un fisico stellare, lato B da brividi – FOTO

Valentina oggi mette in mostra sui suoi canali social un fisico invidiato in tutto il mondo. La ragazza, tuttavia, ha cambiato negli ultimi anni radicalmente il suo aspetto. Partecipando al ‘Grande Fratello’, la classe 1991 prese ben 10 chili in due mesi nella casa più spiata d’Italia. Vittima di body shaming, la cestista iniziò a subire pesanti attacchi soprattutto tramite il web.

La modella ed influencer cominciò un percorso nutrizionale che, coadiuvato da duri allenamenti, ha dato risultati clamorosi. Diciannove chili dopo, la nativa di Rimini sfodera oggi un ventre da paura, un addome strepitoso e un lato B panoramico e seducente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

I suoi scatti in intimo non passano mai inosservati: slip striminziti e reggiseni stupefacenti mettono in evidenza il suo fondoschiena da arresto cardiocircolatorio e il suo lato A da capogiro.