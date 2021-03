Vera Gemma è una dei naufraghi dell’Isola dei famosi, nella prima puntata del reality era presente in studio il suo fidanzato

Il 15 marzo è iniziato su canale 5 un nuovo reality all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento. Stiamo parlando dell’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi, che ad un giorno dalla partenza si è già beccata un tapiro d’oro per la gaffe in studio. Tra i naufraghi c’è anche l’attrice e conduttrice Vera Gemma, classe 1970, che ieri sera era supportata e sostenuta dal suo fidanzato. I due hanno ventotto anni di differenza ma si amano perdutamente, o almeno così sembra.

Vera Gemma: chi è il fidanzato?

Si chiama Jeda, ha ventidue anni ed un produttore di musica rap. Una bella differenza di età considerando che Vera Gemma ha un figlio di undici anni. I due stanno insieme da nove mesi e nonostante sia passato poco tempo, il giovane fidanzato è voluto essere presente in studio nella prima puntata dell’Isola dei famosi per supportare e sostenere la sua ragazza. Timido, con l’apparecchio ai denti, Jeda indossa una giacca e una camicia che lo fanno sembrare più grande. Parla a bassa voce, ma tanto visto che più di una volta la conduttrice lo ha reso partecipe di conversazioni. “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso – aveva spiegato in un’intervista la concorrente – ha voglia di imparare e conoscere. E’ intraprendente”. E’ anche molto geloso e ieri sera si è subito notato dopo che la naufraga, appena atterrata nelle Honduras, ha fatto un apprezzamento su un concorrente della squadra dei Rafinados, Akash Kumar. “Un giro ce lo farei”, ha rivelato, commentando la prestanza fisica del modello.

Nonostante la battuta, anche Vera sembra molto presa dal fidanzato visto che non ha perso occasione di ribadire che lei un compagno già ce l’ha e non è alla ricerca dell’amore.