Il selfie in ascensore di Wanda Nara lascia di stucco: colori caldi, autunnali ed inquadrature irrimediabilmente sensuali.

La sempre sportiva showgirl, Wanda Nara, ha esordito nella mattina di oggi in un scatto da vera parigina. Nonostante nella penisola le belle giornate siano in continuo aumento il cupo cielo parigino sembra donare originali ispirazioni alla celebre procuratrice sportiva italiana. Un vero tocco di coraggio volto a rinnovare il suo look. E dunque una volta concluso il suo esperimento in fatto di moda la sorprendente Wanda non poteva di certo rinunciare a mostrare il meraviglioso risultato ai suoi ammiratori. Scopriamolo insieme.

Wanda Nara, il parigino “fuori tutto” in ascensore dai colori caldi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La scelta di un outfit, quella intrapresa dalla seducente Wanda quest’oggi, che sembra essere stata dettata da un involontario ritorno verso le più care tinte autunnali. Un caldo color magenta con delle sfumature dalla brillantezza tendente ad una più scura tonalità, quella del bordeaux, per un abito che mette in risalto la sua bionda chioma e l’incarnato ancora così privo dei tipici segni lasciati dall’abbronzatura.

“La confianza sube en escalera y baja en ascensor.. están de acuerdo? Nunca confío dos veces en la misma persona.. deberíamos dar segundas oportunidades? Los leo 🙃“, esordisce nella sua lingua madre la soubrette argentina nella didascalia ai due scatti appena condivisi su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Due selfie di fronte allo specchio dell’ascensore ed il gioco è fatto. Il contenuto supera in men che non si dica gli oltre 128mila apprezzamenti ed è ancor più dai successivi pareri dei suoi ammiratori che si evincerà il totale successo dell’accostamento. Ed è con il conclusivo tocco di classe, sancito dallo spacco vertiginoso e dallo stivaletto, che Wanda resta: “Muy bonita como siempre😍”.