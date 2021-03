Alessia Fabiani, il bacio e la dedica speciale. Bellissima-FOTO

La Fabiani bellissima manda un bacio tenero a qualcuno e scrive una dedica speciale, profonda e mirata ad una persona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

Alessia Fabiani è bellissima con le labbra in fuori manda un bacio a qualcuno e scrive una frase. “E io mi diverto. Nel mio silenzio c’è un rumore assordante. Chi vuol capire capisca! E sto“. L’attrice appare bellissima in molti scatti sul suo profilo. In uno appare su una giostra in groppa a un cavallo con un abito incantevole e colorato.

Scrive nella didascalia:”Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza”.

LEGGI ANCHE>>>Michela Persico, vestitino bianco attillato fa impazzire: indemoniata – FOTO

Alessia Fabiani mamma e attrice fantastica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Paola Di Benedetto, a letto solo con slip e maglietta. Una fata-FOTO

La Fabiani si divide tra lavoro e quotidianità con la sua famiglia. Ha due figli bellissimi, un maschio e una femmina, Kim e Keira. Ha condiviso un video in cui saltano sul letto e si divertono come pazzi. Nella didascalia scrive:”Scattando e cercando il salto all’unisono..Alessia una e 3ina, e voi amori miei Kim e Keira sempre dentro di me..evviva la vita anche se difficile ultimamente!!!…sempre più uniti!“. I due bambini che sono anche gemelli, hanno un profilo instagram dedicato solo a loro. Il motivo è anche perché i due bimbi sono attori e modelli, perciò è un pò il loro biglietto da visita.

Certo il tema del condividere i figli su instagram è molto discusso e vede tante opinioni contrastanti. Ovviamente il profilo è gestito dalla mamma Alessia Fabiani e di loro si vedono solo le foto, che tra l’altro lei specifica di salvare perché sono minori. Le foto sono pazzesche dei bimbi, appaiono in vestiti regali e principeschi. Oppure appaiono in momenti di quotidianità, in piscina, al parco e a casa. Poi la mamma condivide anche qualche video Tik Tok, uno è tenerissimo perché si scambiano tanti bacini amorevoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

Sotto ad una foto dove lei appare seduta su un prato con un abito di pizzo azzurro e incantevole, i bambini saltano alle sue spalle divertiti. Nella didascalia scrive:“Ci sono due cose che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli..le radici e le ali!”. Un messaggio bellissimo e che spinge a sognare sempre ma rimanendo con i piedi per terra.