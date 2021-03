Alessia Marcuzzi: senza mascherina e linguaccia, i fan: “Illegale” – FOTO

Un nuovo post di Alessia Marcuzzi è pronto a fare il giro del web, questa volta è al limite dell’illegalità e i fan glielo fanno notare

L’abbiamo vista ieri sera alle prese con il suo programma d’eccellenza Le Iene, Alessia Marcuzzi è stata come sempre un punto di riferimento della puntata del 16 marzo. Senza di lei la trasmissione non sarebbe la stessa e questo Mediaset lo sa e se la tiene stretta. Anche su Instagram non perde occasione di pubblicare foto e video del tempo libero e del lavoro, in compagnia o da sola, con i suoi accessori o senza veli. Insomma, la conduttrice non ha molti filtri e si mostra con tutta la naturalezza e semplicità che da sempre la contraddistinguono.

LEGGI ANCHE>>>Alessia Marcuzzi, come sua mamma l’ha fatta… il VIDEO diventa virale

Alessia Marcuzzi: illegale su Ig secondo i fan, perché?

LEGGI ANCHE>>>Alessia Marcuzzi sfida Sanremo con un look da capogiro, una dea in abito lungo – FOTO

Seguita da cinque milioni di follower, Alessia Marcuzzi deve stare molto attenta ai dettagli e a tutto quello che pubblica sui social. I fan sono sempre pronti a commentare e a mettere il dito nella piaga quando vedono cose diverse dal solito o particolarità. Riguardo all’ultimo post dove la conduttrice mostra una serie di foto, senza mascherina e con la linguaccia, non sono mancati messaggi provocanti rivolti alla donna. “Illegale in trentasette paesi del mondo” Scrive immediatamente un utente. Ma a cosa si riferisce esattamente?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Non di certo alla mascherina tirata giù, ma alla sua linguaccia sexy e allo stesso tempo accattivante. Sul web anche un piccolo gesto può fare la differenza, soprattutto se i seguaci sono molto attenti e pronti a commentare qualsiasi cosa. Ma Alessia Marcuzzi continua la sua strada, dritta sempre verso il traguardo.