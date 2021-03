Amici di Maria De Filippi, cala il gelo in casetta: “Litigate enormi”. I ragazzi sono stati divisi in tre squadre per il serale e questo ha messo tutti in difficoltà

Sabato comincerà il serale di Amici di Maria De Filippi e i ragazzi si stanno preparando tutti al peggio. Quest’anno ci sarà un nuovo format: saranno divisi tutti in tre squadre e dovranno battersi tra loro, giocando sui punti deboli dei loro amici. Nel corso di questi mesi nella casetta sono nati tanti rapporti importanti, anche tante relazioni, e adesso tutto ciò dovrà essere messo da parte per la competizione.

Amici di Maria De Filippi, i ragazzi spaventati dai cambiamenti: “Rovineremo tutto”

Dopo essere stati avvertiti, i ragazzi sono tornati in casetta e hanno cominciato a confrontarsi tra di loro. I più spaventati da questa situazione sono Aka7even e Deddy, che si sono messi da parte durante i festeggiamenti esprimendo le loro perplessità su questa situazione. “È inutile che ci diciamo di essere maturi, che questo lo sapevamo dall’inizio e che fa parte del gioco, litigheremo tutti. Ci siamo incoraggiati per mandare tutti al serale, e ad un certo punto diremo che altri non lo meritano come noi. Sembreremo ipocriti” si è sfogato Deddy con Enula.

Dall’altra parte della casetta, Aka7even ha espresso le stesse perplessità a Sangiovanni. “Non riesco ad essere tranquillo su questa storia della competizione. Rovineremo tutto, tutti i rapporti si rovineranno, non possiamo fare finta di niente“.