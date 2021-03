Andrea Zelletta confessa tutto: “Ci vuole coraggio”

Andrea Zelletta rivela in un’intervista a Superguidatv alcuni suoi pensieri sugli ex compagni di viaggio, ecco cosa ha confessato

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta si gode la sua famiglia e la sua fidanzata ed è tornato immediatamente sui suoi passi. Foto, shooting, campagne pubblicitarie, è questo il suo mondo da sempre, ma tra un lavoro e l’altro si lascia intervistare e a Superblogtv ha confessato delle questioni molto interessanti. Al centro fel gossip? Tommaso Zorzi e Dayane Mello, con lui in finale. Cosa ha rivelato sui suoi ex compagni di avventura?

Andrea Zelletta: cosa ha dichiarato nell’intervista?

Ad un paio di settimane dalla finalissima del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha deciso di rivelare qualche suo pensiero riguardo a Tommaso Zorzi, ormai suo amico, e Dayane Mello. Sull’influencer milanese ha dichiarato di essere molto felice per lui e per il suo nuovo lavoro da opinionista ma non lo vede affatto nel ruolo: “Tommaso ha un talento incredibile anche se secondo me il ruolo di opinionista gli sta un po’ stretto…”. Per il modello Tommy dovrebbe essere il conduttore del programma. Ma ci sarà tempo, la carriera è appena iniziata. Poi arriva una confessione su Dayane che a quanto pare è pronta per diventare la tronista di Uomini e donne. “Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori…Che coraggio…”. Ha affermato appena saputa la notizia, tra i due non c’è mai stato un bel rapporto.

Ma cosa riserverà il futuro al fidanzato di Natalia? Tutti si stanno chiedendo questo, tra i due ci sarà un matrimonio o è ancora presto per pensarci? Lo vedremo prossimamente in televisione? Non ci resta che attendere nuove notizie da parte del modello che per il momento si gode la sua vita così com’è.