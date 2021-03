Schianto frontale sulla strada provinciale: muore ragazzo, due feriti

Questa mattina, in un incidente sulla strada provinciale 7 nel territorio di Arcore, un ragazzo di 31 anni ha perso la vita. Ferite altre due persone.

Un ragazzo di 31 anni è morto in un tragico incidente, avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 7 nel territorio di Arcore, nella provincia di Monza e Brianza. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima si trovava a bordo di un’auto che si è scontrata con un’altra vettura all’altezza del supermercato Il Gigante. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il giovane. Altre due persone, coinvolte nello scontro, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo.

Un morto e due feriti. Questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 17 marzo, lungo la strada provinciale 7 ad Arcore, nella provincia di Monza e Brianza. La vittima, un ragazzo di 31 anni di cui non si conosce l’identità, secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora da verificare, si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura nei pressi del supermercato Il Gigante.

Sul luogo dell’incidente, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare: i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Le altre due persone coinvolte nello schianto, un 45enne ed un uomo di 54 anni, sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale di Vimercate. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Intervenuti anche i carabinieri di Monza che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza da dinamica dello schianto costato la vita al 31enne ed accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma, il traffico lungo la provinciale, come riporta Fanpage, è stato interrotto.