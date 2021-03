Ascolti tv nella serata del 16 marzo: il successo continua

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Màkari su Rai1, un successo per la televisione, ma scopriamo quali sono i dati di ascolti tv

Come ogni giorno siamo qui per illustrarvi i dati di ascolti tv della serata precedente. Ieri sera, 16 marzo, sono stati diversi i programmi e i film che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano. La scelta era vasta, ma scopriamo insieme che cosa hanno preferito guardare le persone davanti alla televisione.

Ascolti tv 16 marzo: quali sono i dati di ieri sera?

Sul podio in prima posizione anche questa volta ritroviamo Màkari, la fiction andata in onda su Rai1 per due serate di seguito, il 16 e il 17 marzo. Il film è stato la scelta di 6.196.000 spettatori pari al 25.9% di share; al secondo posto su Canale5, la Champions League ha tenuto incollati allo schermo 4.289.000 spettatori pari al 15.7% di share e in terza posizione su Italia1 con Le Iene Show, che ha intrattenuto 1.527.000 spettatori, pari ad uno share del 8.6%. A seguire Rai2, con Stasera tutto è possibile ha conquistato 1.530.000 spettatori, 7.2% di share. Il dato Auditel per Rai3 con Cartabianca è di 842.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Fuori dal coro su Rete4 ha raccolto davanti allo schermo 1.074.000 spettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 5.6%. Su La7, DiMartedì ha conquistato 1.102.000 spettatori con uno share del 4.7%, TV8 con Due cuori e una provetta, 328.000 spettatori, share 1.3%, Nove con Non-stop, 476.000 spettatori, share 2%.

Questa sera ci sarà una nuova puntata su Rai 3 con Chi l’ha visto?, su Rai 1 The green book, su Rai2 la prima puntata della quarta stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini, su Rete4 Stasera Italia speciale, su Canale 5 Sole a catinelle e tanto altro ancora sugli altri canali. Voi avete già scelto cosa guardare?