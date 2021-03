AstraZeneca, il clamoroso gesto della moglie del professore di Biella

Il professore di Biella sarebbe morto per infarto, l’autopsia parla chiaro e non mostra nessun legame con il vaccino AstraZeneca. Intanto la moglie compie un gesto che spiazza tutti

Dopo giorni di grandi polemiche legate all’efficacia del vaccino AstraZeneca e in attesa del verdetto finale dell’EMA che si pronuncerà domani, emergono nel frattempo dei risvolti sulla morte di Sandro Tognatti, il professore 57enne di Biella morto 14 ore dopo la somministrazione della prima dose del farmaco.

L’autopsia eseguita sul copro dell’uomo ha segnato che il decesso è avvenuto a causa di un infarto, quindi non sussisterebbe nessun segno che permetta di collegare la sua morte alla vaccinazione effettuata. Il vaccino somministrato faceva parte del lotto incriminato ABV5811, sospeso poi per precauzione su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto dichiarato dalla moglie Simona Riussi, l’uomo “era in perfetta salute: non soffriva di cuore o altro”.

Simona Riussi spiazza tutti, “Farò la seconda dose dell’AstraZeneca”

Sandro e la moglie Simona hanno fatto il vaccino insieme sabato scorso, “lo abbiamo fatto tutti e due, lui alle cinque e mezza, io un’ora dopo”, ha detto la donna agli inquirenti che l’hanno interrogata sull’accaduto. Il marito nella notte ha avuto la febbre alta e poi la mattina seguente il decesso improvviso intorno alle 10.

“Mio marito era in buona salute, non aveva problemi cardiaci né di altro tipo. L’unica situazione clinica un po’ particolare è che era affetto da microcitemia”, questa l’unica situazione rilevante a cui la coppia aveva prestato attenzione prima della somministrazione.

A pochi giorni dalla morte dell’uomo però la signora Riuzzi spiazza tutti con un gesto inaspettato, ha dichiarato infatti che desidera sottoporsi alla seconda dose del vaccino AstraZeneca, l’unico modo per sconfiggere il Covid.

“Sandro diceva – continua la donna – che poche decine di casi sospetti su milioni eseguiti non è detto che l’incidenza sia legata al vaccino. E in ogni caso si sa che con i vaccini ci possono essere delle controindicazioni, ma è l’unica strada che esiste per uscire dalla pandemia”.