Aurora Ramazzotti divina bellezza, la FOTO mattutina fa il giro del web

Aurora Ramazzotti condivide una foto in cui appare bellissima dopo essersi allenata. Poi nelle stories instagram parla anche del problema che riguarda la psicoterapia. Il fatto che lei lamenta è che per accedere a questo servizio bisogna pagare chiaramente, altrimenti non puoi. E allora la sua domanda è come fanno le persone che non possono pagare? non è giusto. Quindi nel suo mondo ideale dovrebbe essere garantito l’aiuto alle persone che ne hanno bisogno e non possono pagare cifre esorbitanti ogni mese.

Aurora Ramazzotti sempre in prima linea per difendere le categorie in difficoltà

Il messaggio diffuso dalla figlia di Michelle Hunziker è molto bello. Lei sostiene che ognuno dovrebbe avere diritto alle cure per persone con disturbi psichici. Tramite la sanità pubblica il servizio non funziona perché non rispondono e fanno passare troppi mesi. Secondo la Ramazzotti dovrebbe essere un servizio a cui tutti hanno accesso perché la sanità mentale è una cosa importante. Sostiene anche che dovrebbe essere un percorso e non che ci si ritrova con grossi problemi psichici perché si è arrivati al limite della sopportazione e a quel punto si va dallo psicologo. Molti non lo fanno subito proprio a causa dei prezzi alti degli studi privati, che non tutti si possono permettere.

In alcune scuole e in alcuni posti di lavoro, esiste lo psicologo fornito dall’istituzione che aiuta le persone in difficoltà. Allora perché non si ha questa figura anche per le persone esterne, che sia quindi a disposizione del pubblico. Come vengono garantite le cure mediche a tutti, anche questo dovrebbe essere a disposizione delle persone. La sanità mentale, sopratutto in questo periodo difficile della pandemia, è molto importante e va preservata. Molte persone che non hanno mai sofferto di problemi psichici, con l’arrivo dei lockdown e il virus hanno provato queste nuove problematiche. Sono sempre di più quindi le persone che necessitano di un aiuto dallo psicologo. Ma non se lo possono permettere.

Allora cosa dovrebbero fare? Rimanere con le loro problematiche finché non perdono completamente la testa e tentano un gesto estremo? Il messaggio sollevato da Aurora Ramazzotti come sempre è d’interesse pubblico e molto nobile. Lei pensa alle categorie inferiori, che hanno bisogno del sostegno dello stato. Com’è possibile che una ragazza di 25 anni possa arrivare a questo pensiero e centinaia di persone al governo no?